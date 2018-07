Количество погибших в результате стрельбы в Торонто увеличилось до 2

В Торонто умерла еще одна жертва стрельбы. Об этом сообщает The Associated Press‏ с ссылкой на местную полицию.

BREAKING: Toronto police say a second victim has died from a mass shooting in the city's Greektown neighborhood.

"На данный момент есть две жертвы", - сообщает пресс-служба полиции в Twitter.

