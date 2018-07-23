В Торонто умерла еще одна жертва стрельбы
Количество погибших в результате стрельбы в Торонто увеличилось до 2
В Торонто умерла еще одна жертва стрельбы. Об этом сообщает The Associated Press с ссылкой на местную полицию.
BREAKING: Toronto police say a second victim has died from a mass shooting in the city's Greektown neighborhood.— The Associated Press (@AP) 23 липня 2018 р.
"На данный момент есть две жертвы", - сообщает пресс-служба полиции в Twitter.
Danforth shooting #GO1341286,— Toronto Police (@TorontoPolice) 23 липня 2018 р.
- at this time, we have two victims who have been pronounced ^js
Напомним, в Торонто произошла стрельба в районе проспекта Дэнфорт и Логан 22 июля 2018 в 22:00 по местному времени. Очевидцы сообщают, что слышали около 20 выстрелов.
Ранее сообщалось, что пострадали 14 человек, из общего количества потерпевших погибла одна женщина. Также сообщалось о критическом состоянии одной из пострадавших.