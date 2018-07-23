В Торонто умерла еще одна жертва стрельбы

Новости Происшествия 23.07.2018 - 15:01
Фото: место стрельбы в Торонто (twitter.com/arabnews)
Фото: место стрельбы в Торонто (twitter.com/arabnews)

Количество погибших в результате стрельбы в Торонто увеличилось до 2

В Торонто умерла еще одна жертва стрельбы. Об этом сообщает The Associated Press‏ с ссылкой на местную полицию.

"На данный момент есть две жертвы", - сообщает пресс-служба полиции в Twitter.

Напомним, в Торонто произошла стрельба в районе проспекта Дэнфорт и Логан 22 июля 2018 в 22:00 по местному времени. Очевидцы сообщают, что слышали около 20 выстрелов.

Ранее сообщалось, что пострадали 14 человек, из общего количества потерпевших погибла одна женщина. Также сообщалось о критическом состоянии одной из пострадавших.

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