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Стрельба в Техасе: Мексика пригрозила США "юридическими шагами"

Новости » Происшествия    05.08.2019 - 16:37
Стрельба в Техасе: Мексика пригрозила США "юридическими шагами"
Фото: стрельба в Техасе (twitter.com ruherald)

При этом не уточняется, о каких именно юридических шагах говорится

Из-за стрельбы в американском городе Эль-Пасо в штате Техас, во время которой погибли шесть мексиканцев, правительство Мексики заявило о намерении предпринять юридические шаги против Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил глава МИД страны Марсело Эбрарда, передает CNN.

Министр подчеркнул, что события в Эль-Пасо являются "неприемлемыми".

"Правительство Мексики осуществит юридические шаги против США после убийства шести мексиканцев во время стрельбы в Эль-Пасо", - пишет издание.

Вместе с тем мексиканский чиновник не уточнил, о каких именно шагах идет речь. Эбрарда добавил, что больше деталей будет сообщено в понедельник вечером.

Напомним, стрельбу в городе Эль-Пасо (штат Техас) в супермаркете, в результате которой погибли десятки человек, в США будут расследовать как внутренний терроризм. В частности, прокуроры будут ходатайствовать о смертной казни для 21-летнего нападающего.

Как писало РБК-Украина, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ призывает Соединенные Штаты расследовать стрельбу в Техасе как преступление против мигрантов.

Так, в результате стрельбы в Техасе в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения.

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