ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ОБСЕ призывает расследовать стрельбу в Техасе как преступление против мигрантов

Новости » Происшествия    04.08.2019 - 23:38
ОБСЕ призывает расследовать стрельбу в Техасе как преступление против мигрантов
Фото: место стрельбы в Техасе (Twitter/REUTERS)

Директор БДИПЧ считает, что преступление произошло именно на почве ненависти

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ призывает Соединенные Штаты расследовать стрельбу в Техасе как преступление против мигрантов. Об этом заявила директор Бюро Ингибьорг Сольрун Гисладоттир, передает РБК-Украина.

Директор Бюро предполагает, что стрельба, в которой погибли 9 человек, является преступлением на почве ненависти в отношении мигрантов.

"Я глубоко обеспокоена тем, что убийства в Эль-Пасо, вероятно, были мотивированы ненавистью к иммигрантам, и настоятельно призываю власти США расследовать эти теракты как преступления на почве ненависти. Сегодня я думаю о жертвах и их семьям в Эль-Пасо и Дейтоне", - написала она в Twitter.

ОБСЕ призывает расследовать стрельбу в Техасе как преступление против мигрантовНапомним, в результате стрельбы в Техасе в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения. Трое погибших оказались мексиканцами, еще шесть граждан Мексики пострадали в результате стрельбы.

Кроме того, 4 августа 2019 в США произошла вторая за сутки массовая стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 9 человек, а также нападающий. Инцидент произошел в Дейтоне, штат Огайо. Неизвестный из ружья открыл огонь в баре Ned Peppers на Восточной Пятой улицы в одном из районов Дейтона.

Полиция установила личность стрелка в Огайо Опубликовано видео стрельбы в Техасе
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельбаМигранты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь