ОБСЕ призывает расследовать стрельбу в Техасе как преступление против мигрантов

Фото: место стрельбы в Техасе (Twitter/REUTERS)

Директор БДИПЧ считает, что преступление произошло именно на почве ненависти

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ призывает Соединенные Штаты расследовать стрельбу в Техасе как преступление против мигрантов. Об этом заявила директор Бюро Ингибьорг Сольрун Гисладоттир, передает РБК-Украина.

Директор Бюро предполагает, что стрельба, в которой погибли 9 человек, является преступлением на почве ненависти в отношении мигрантов.

"Я глубоко обеспокоена тем, что убийства в Эль-Пасо, вероятно, были мотивированы ненавистью к иммигрантам, и настоятельно призываю власти США расследовать эти теракты как преступления на почве ненависти. Сегодня я думаю о жертвах и их семьям в Эль-Пасо и Дейтоне", - написала она в Twitter.

Напомним, в результате стрельбы в Техасе в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения. Трое погибших оказались мексиканцами, еще шесть граждан Мексики пострадали в результате стрельбы.

Кроме того, 4 августа 2019 в США произошла вторая за сутки массовая стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 9 человек, а также нападающий. Инцидент произошел в Дейтоне, штат Огайо. Неизвестный из ружья открыл огонь в баре Ned Peppers на Восточной Пятой улицы в одном из районов Дейтона.