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Стрілянина в Техасі: Мексика пригрозила США "юридичними кроками"

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 16:37
Стрілянина в Техасі: Мексика пригрозила США "юридичними кроками"
Фото: стрілянина в Техасі (twitter.com ruherald)

При цьому не уточнюється, про які саме юридичні кроки йдеться

Через стрілянину в американському місті Ель-Пасо у штаті Техас, під час якої загинули шестеро мексиканців, уряд Мексики заявив про намір вжити юридичних кроків проти Сполучених Штатів Америки. Про це заявив глава МЗС країни Марсело Ебрарда, передає CNN.

Міністр підкреслив, що події в Ель-Пасо є "неприйнятними".

"Уряд Мексики здійснить юридичні кроки проти США після вбивства шести мексиканців під час стрілянини в Ель-Пасо", - пише видання.

Разом з тим мексиканський урядовець не уточнив, про які саме кроки йдеться. Ебрарда додав, що більше деталей буде повідомлено у понеділок ввечері.

Нагадаємо, стрілянину в місті Ель-Пасо (штат Техас) в супермаркеті, в результаті якої загинули десятки людей, в США будуть розслідувати як внутрішній тероризм. Зокрема, прокурори будуть клопотати про смертну кару для 21-річного нападника.

Як писало РБК-Україна, Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ закликає Сполучені Штати розслідувати стрілянину в Техасі як злочин проти мігрантів.

Так, у результаті стрілянини в Техасі в торговому центрі в місті Ель-Пасо загинули 20 осіб, ще понад 20 отримали поранення.

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