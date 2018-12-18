Стрельба в Страсбурге: одному из задержанных предъявили обвинение

Французская прокуратура предъявила обвинение задержанному
Прокуратура предъявила обвинение одному из задержанных, связанных со стрелком, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке во французском Страсбурге 11 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.
Как сообщается, задержанного обвиняют в том числе в связях с террористическими преступными группировками, незаконном приобретении, хранении и передачи другому лицу оружия. Он был помещен под стражу по требованию прокуратуры.
Напомним, ранее сообщалось, что два человека были помещены под стражу после стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге по делу об участии в незаконной передаче оружия Шерифу Шекатту, который открыл 11 декабря огонь.
Как писало РБК-Украина, прокурор Парижа Реми Хейц отметил, что подозреваемый несколько раз отбывал наказание в тюрьме, где подвергся радикализации, он находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции.