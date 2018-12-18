Стрілянина в Страсбурзі: одному із затриманих пред'явили звинувачення

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Французька прокуратура пред'явила обвинувачення затриманому

Прокуратура пред'явила обвинувачення одному із затриманих, пов'язаних зі стрільцем, який влаштував стрілянину на різдвяному ярмарку у французькому Страсбурзі 11 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Як повідомляється, затриманого звинувачують в тому числі у зв'язках з терористичними злочинними угрупованнями, незаконному придбанні, зберіганні і передачі іншій особі зброї. Він був поміщений під варту на вимогу прокуратури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дві людини були поміщені під варту після стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі у справі про участь в незаконній передачі зброї Шерифу Шекатту, який відкрив 11 грудня вогонь.

Як повідомляло РБК-Україна, прокурор Парижа Ремі Хейц зазначив, що підозрюваний декілька разів відбував покарання у в'язниці, де піддався радикалізації, він перебував у списку осіб, що представляють загрозу безпеці Франції.