Стрілянина в Страсбурзі: 2 людей взяли під варту за підозрою в постачанні зброї стрілку

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Суд може розглянути питання про пред'явлення обвинувачення третьому підозрюваному

Дві людини були поміщені під варту після стрільби на різдвяному ярмарку у Страсбурзі по справі про участь в незаконній передачі зброї Шерифу Шекатту, який відкрив 11 грудня вогонь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, ці люди "підозрюються в тому, що вони брали участь у постачанні вогнепальної зброї" Шекатту.

Як повідомляло РБК-Україна, в лікарні помер п'ятий постраждалий. Загиблим є 36-річний житель міста Катовіце. За їх даними, чоловік помер внаслідок смерті мозку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Страсбурзі (Франція), який стався у вівторок увечері, 11 грудня, на різдвяному ярмарку.

Також повідомлялося, що нападник, який влаштував стрілянину в Страсбурзі 11 грудня раніше був засуджений 27 разів. Прокурор Парижа Ремі Хейц зазначив, що підозрюваний декілька разів відбував покарання у в'язниці, де піддався радикалізації, він перебував у списку осіб, що представляють загрозу безпеці Франції.