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Стрельба в США: полиция обнаружила в офисе газеты бомбу

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 02:49
Фото: стрельба в редакции в США (twitter.com/Temppresence)
Фото: стрельба в редакции в США (twitter.com/Temppresence)

Задержанный 20-летний мужчина отказался назвать свое имя полиции

В США в здании редакции Capital Gazette в городе Аннаполисе (штат Мэриленд), где неизвестный открыл стрельбу, убив пять человек, обнаружили бомбу. Об этом сообщил представитель полиции округа Уильям Камф, передает CNN.

По словам полицейского, правоохранители работают со взрывным устройством, которое было найдено в редакции.

В полиции считают, что на месте происшествия больше нет взрывных устройств.

По словам Камфа, в момент стрельбы в здании находились 170 человек, все они были эвакуированы.

По информации американских СМИ, преступником оказался белый мужчина, которому около 20 лет, во время нападения он использовал дробовик.

Задержанный отказался назвать полиции свое имя, а установить его личность сложно, поскольку он повредил себе пальцы.

Напомним, в Соединенных Штатах в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд) погибли пять человек и около 20 серьезно ранены.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, бомба, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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