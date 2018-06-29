Стрельба в редакции газеты в США: 5 человек погибли

Нападавший прострелил стеклянную дверь офиса и открыл огонь по сотрудникам газеты

В Соединенных Штатах в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд) погибли пять человек и "многие серьезно ранены". Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника полиции города Уильям Камф, передает Daily Mail.

В полиции также сообщили, что расследование только началось и, чтобы определить, что произошло и почему, понадобится определенное время.

Неназванный подозреваемый взят под стражу, правоохранители утверждают, что он был единственным стрелком и что в здании, из которого эвакуировали людей во время атаки, сейчас безопасно.

Свидетель происшествия рассказал, что мужчина прострелил стеклянную дверь офиса, а затем открыл огонь по сотрудникам газеты.

Фото: стрельба в редакции газеты в США

Также сообщается, что полиция прибыла на место происшествия в течение 60 секунд после вызова.

Напомним, в четверг, 28 июня, в городе Аннаполис (столица штата Мэриленд, США) произошла стрельба в редакции издания Capital Gazette.