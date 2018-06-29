Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Стрілянина у США: поліція виявила в офісі газети бомбу

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 02:49
Фото: стрілянина в редакції в США
Фото: стрілянина в редакції в США

Затриманий 20-річний чоловік відмовився назвати своє ім'я поліції

У США в будівлі редакції Capital Gazette у місті Аннаполіс (штат Меріленд), де невідомий відкрив стрілянину, убивши п'ятьох чоловік, виявили вибуховий пристрій. Про це повідомив представник поліції округу Вільям Камф, передає CNN.

Зі слів поліцейського, правоохоронці працюють з бомбою, яку було знайдено в редакції.

У поліції вважають, що на місці події більше немає вибухових пристроїв.

Зі слів Камфа, у момент стрілянини в будівлі перебували 170 осіб, всі вони були евакуйовані.

За інформацією американських ЗМІ, злочинцем виявився білий чоловік, якому близько 20 років, під час нападу він використовував дробовик.

Затриманий відмовився назвати поліції своє ім'я, а встановити його особу складно, оскільки він пошкодив собі пальці.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах в результаті стрілянини в редакції газети Capital Gazette у місті Аннаполіс (штат Меріленд) загинули п'ять осіб і близько 20 серйозно поранені".

У США сталася стрілянина біля редакції газети, є загиблі У Техасі стався вибух біля лікарні, є загиблий
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, бомба, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся