Стрілянина у США: поліція виявила в офісі газети бомбу

Затриманий 20-річний чоловік відмовився назвати своє ім'я поліції

У США в будівлі редакції Capital Gazette у місті Аннаполіс (штат Меріленд), де невідомий відкрив стрілянину, убивши п'ятьох чоловік, виявили вибуховий пристрій. Про це повідомив представник поліції округу Вільям Камф, передає CNN.

Зі слів поліцейського, правоохоронці працюють з бомбою, яку було знайдено в редакції.

У поліції вважають, що на місці події більше немає вибухових пристроїв.

Зі слів Камфа, у момент стрілянини в будівлі перебували 170 осіб, всі вони були евакуйовані.

За інформацією американських ЗМІ, злочинцем виявився білий чоловік, якому близько 20 років, під час нападу він використовував дробовик.

Затриманий відмовився назвати поліції своє ім'я, а встановити його особу складно, оскільки він пошкодив собі пальці.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах в результаті стрілянини в редакції газети Capital Gazette у місті Аннаполіс (штат Меріленд) загинули п'ять осіб і близько 20 серйозно поранені".