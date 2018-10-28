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Стрілянина у США: нападника звинуватили за 29 кримінальними статтями

Новини » Політика    28.10.2018 - 07:07
Фото: США (pixabay.com)
Фото: США (pixabay.com)

Влада підтвердила загибель 11 людей внаслідок стрілянини у синагозі

Роберту Боуерсу, який влаштував стрілянину в синагозі США, пред'явили звинувачення по 29 кримінальних статтях федерального законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Пред'явлені звинувачення стосуються 11 статей про перешкоджання виконанню релігійного культу з допомогою вбивства віруючих, 11 статей про використання вогнепальної зброї для вчинення вбивства, чотири статті про нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правопорядку і три статті про насильницькі дії із застосуванням вогнепальної зброї.

Зазначимо, раніше про "посилення закону" про страти у зв'язку з нападом на синагогу говорив також президент США Дональд Трамп.

Зараз смертна кара є законним покаранням у 30 американських штатах, а також у федеральному законодавстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною у місті Піттсбург (штат Пенсільванія) у США, що сталася у синагозі.

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