Стрілянина у США: нападника звинуватили за 29 кримінальними статтями

Фото: США (pixabay.com)

Влада підтвердила загибель 11 людей внаслідок стрілянини у синагозі

Роберту Боуерсу, який влаштував стрілянину в синагозі США, пред'явили звинувачення по 29 кримінальних статтях федерального законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Пред'явлені звинувачення стосуються 11 статей про перешкоджання виконанню релігійного культу з допомогою вбивства віруючих, 11 статей про використання вогнепальної зброї для вчинення вбивства, чотири статті про нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правопорядку і три статті про насильницькі дії із застосуванням вогнепальної зброї.

Зазначимо, раніше про "посилення закону" про страти у зв'язку з нападом на синагогу говорив також президент США Дональд Трамп.

Зараз смертна кара є законним покаранням у 30 американських штатах, а також у федеральному законодавстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною у місті Піттсбург (штат Пенсільванія) у США, що сталася у синагозі.