Стрельба в США: Порошенко выразил соболезнования в связи с инцидентом в Питтсбурге

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в Питтсбурге

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) в США, произошедшей в синагоге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Порошенко.

Президент сообщил, что шокирован произошедшей стрельбой в синагоге.

"Шокирован ужасным убийством в синагоге "Дерево жизни" в Питтсбурге. Ничто не может оправдать такой нетерпимости и ненависти, основанной на антисемитизме и расизме. В этот сложный момент молимся вместе с нашими американскими друзьями. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии", - написал он.

У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями. Мої найщиріші співчуття сім’ям і близьким загиблих і постраждалих у цій страшній трагедії. — Петро Порошенко (@poroshenko) October 27, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) погибли не менее 10 человек.

Нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.