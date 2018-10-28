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Стрельба в США: Порошенко выразил соболезнования в связи с инцидентом в Питтсбурге

Новости » Политика    28.10.2018 - 02:50
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в Питтсбурге

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) в США, произошедшей в синагоге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Порошенко.

Президент сообщил, что шокирован произошедшей стрельбой в синагоге.

"Шокирован ужасным убийством в синагоге "Дерево жизни" в Питтсбурге. Ничто не может оправдать такой нетерпимости и ненависти, основанной на антисемитизме и расизме. В этот сложный момент молимся вместе с нашими американскими друзьями. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) погибли не менее 10 человек.

Нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.

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Новости Украины Порошенко ПетрСоединенные Штаты АмерикиСтрельба
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