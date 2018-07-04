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Стрельба в Швеции: двое раненых скончались в больнице

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 12:03
Иллюстративное фото (twitter.comTheLocalSweden)
Иллюстративное фото (twitter.comTheLocalSweden)

Всего ранения получили три человека

Двое пострадавших в результате стрельбы в городе Эребру на юге Швеции скончались в больнице. Об этом сообщает местное отделение телеканала SVT со ссылкой на полицию.

Отметим, что всего ранения получили три человека, все они были доставлены в больницу. Правоохранители квалифицировали два случая как убийство и один - как покушение на убийство.

Прокурор Сара Хансе сообщила, что подозреваемый арестован.

Напомним, 3 июля на юге Швеции в городе Эребру произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.

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Теги публикации: Швеция, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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