Стрельба в Швеции: двое раненых скончались в больнице

Всего ранения получили три человека

Двое пострадавших в результате стрельбы в городе Эребру на юге Швеции скончались в больнице. Об этом сообщает местное отделение телеканала SVT со ссылкой на полицию.

Отметим, что всего ранения получили три человека, все они были доставлены в больницу. Правоохранители квалифицировали два случая как убийство и один - как покушение на убийство.

Прокурор Сара Хансе сообщила, что подозреваемый арестован.

Напомним, 3 июля на юге Швеции в городе Эребру произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.