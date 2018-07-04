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В Швеции в результате стрельбы пострадали 3 человека

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 05:02
Иллюстративное фото: стрельба в Швеции (twitter.com/AmichaiStein1)
Иллюстративное фото: стрельба в Швеции (twitter.com/AmichaiStein1)

В полиции назвали произошедшее покушением на убийство

На юге Швеции в городе Эребру произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщил представитель полиции, передает местное издание Aftonbladet.

Правоохранители назвали произошедшее покушением на убийство и рассказали, что в перестрелку были вовлечены несколько человек.

"Есть несколько раненых, есть люди, которых в больницу доставили машины скорой", - сообщил старший офицер Йенс Эр-Хайде.

В полиции также рассказали, что двое из пострадавших - мужчины в возрасте около 20 лет, их личности известны правоохранителям, личность третьего раненого устанавливается.

Место, где произошла перестрелка, оцеплено, продолжаются следственные действия.

Напомним, 18 июня в результате стрельбы в городе Мальме в Швеции пострадали 6 человек, двое из которых позже скончались. По словам очевидцев, они слышали 15-20 выстрелов из автоматического оружия.

                                        

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Теги публикации: Швеция, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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