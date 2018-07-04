Стрілянина в Швеції: двоє поранених померли в лікарні

Всього поранення отримали три людини

Двоє постраждалих в результаті стрілянини в місті Еребру на півдні Швеції померли в лікарні. Про це повідомляє місцеве відділення телеканалу SVT з посиланням на поліцію.

Відзначимо, що всього поранення отримали три людини, всі вони були доставлені в лікарню. Правоохоронці кваліфікували два випадки як вбивство і один - як замах на вбивство.

Прокурор Сара Хансом повідомила, що підозрюваний заарештований.

Нагадаємо, 3 липня на півдні Швеції в місті Еребру сталася стрілянина, в результаті якої постраждали три людини.