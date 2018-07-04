Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Стрілянина в Швеції: двоє поранених померли в лікарні

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 12:03
Ілюстративне фото (twitter.comTheLocalSweden)
Ілюстративне фото (twitter.comTheLocalSweden)

Всього поранення отримали три людини

Двоє постраждалих в результаті стрілянини в місті Еребру на півдні Швеції померли в лікарні. Про це повідомляє місцеве відділення телеканалу SVT з посиланням на поліцію.

Відзначимо, що всього поранення отримали три людини, всі вони були доставлені в лікарню. Правоохоронці кваліфікували два випадки як вбивство і один - як замах на вбивство.

Прокурор Сара Хансом повідомила, що підозрюваний заарештований.

Нагадаємо, 3 липня на півдні Швеції в місті Еребру сталася стрілянина, в результаті якої постраждали три людини.

У Швеції в результаті стрілянини поранено 3 людей Стрілянина у центрі Києва: названі прикмети зловмисника та марка його автівки
Теги публікації: Швеция, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся