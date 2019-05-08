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Стрельба в школе в США: количество пострадавших увеличилось

Новости » Происшествия    08.05.2019 - 04:52
Стрельба в школе в США: количество пострадавших увеличилось
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Известно о 8 пострадавших

После стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник 7 мая госпитализированы восемь школьников, один из них позже скончался. Об этом сообщает телеканал CBS.

Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. По меньшей мере речь идет о четырех постражавших. 

Также сообщается, что два человека были взяты под стражу после того, как в результате стрельбы в старшей школе в Денвере было ранено несколько учеников. Оба подозреваемых также являются школьниками.

Ранее сообщалось, что в пригороде Денвера в школе произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. В школе, где произошла стрельба, обучаются 1500 человек. 

Напомним, 1 мая в студенческом городке университета американского штата Северная Каролина произошла стрельба, в результате которой погибли 2 человека. Неизвестный открыл стрельбу возле одного из дома университета, который находится в городе Шарлотт.

РБК-Украина писало, что по меньшей мере два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на улице на западе Чикаго (штат Иллинойс, США). 

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