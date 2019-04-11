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В ходе стрельбы в Чикаго погибли два человека

Новости » Происшествия    11.04.2019 - 02:44
В ходе стрельбы в Чикаго погибли два человека
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Один пострадавший доставлен в больницу

По меньшей мере два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на улице на западе Чикаго (штат Иллинойс, США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Chicago Tribune.

Как сообщается, согласно информации издания, пострадавший доставлен в местную больницу в критическом состоянии.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов, начато расследование. Причины стрельбы и другие подробности инцидента пока не приводятся.

Напомним, ранее сообщалось, что на базе военно-морской авиации Oceana в американском городе Вирджиния-Бич произошла стрельба, есть один погибший и один пострадавший.

Из-за инцидента все входы на базу были заблокированы, заявляли в аварийных службах региона.​  Ранее 24 марта в городе Сан-Франциско (штат Калифорния) произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и трое пострадали.

РБК-Украина писало, что полиция Калифорнии задержала подозреваемого по факту стрельбы в боулинг-клубе в американском городе Торранс вблизи Лос-Анджелеса. Один из нападавших открыл огонь по толпе из автомобиля Ford.

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