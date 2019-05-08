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Стрілянина у школі у США: кількість постраждалих збільшилася

Новини » Надзвичайні події    08.05.2019 - 04:52
Стрілянина у школі у США: кількість постраждалих збільшилася
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Відомо про 8 потерпілих

Після стрілянини у школі в передмісті Денвера у вівторок, 7 травня госпіталізовано восьмеро школярів, один з них пізніше помер. Про це повідомляє телеканал CBS.

Деякі з них знаходяться у важкому стані. Щонайменше мова йде про чотирьох постраждалих.

Також повідомляється, що дві людини були взяті під варту після того, як в результаті стрілянини в старшій школі в Денвері було поранено кілька учнів. Обидва підозрюваних також є школярами.

Раніше повідомлялося, що в передмісті Денвера в школі сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві людини. У школі, де сталася стрілянина, навчається 1500 людей.

Нагадаємо, 1 травня в студентському містечку університету американського штату Північна Кароліна сталася стрілянина, в результаті якої загинули 2 людини. Невідомий відкрив стрілянину біля одного з дому університету, який знаходиться в місті Шарлотт.

РБК-Україна писало, що щонайменше дві людини загинули, ще один отримав поранення в результаті стрілянини на вулиці на заході Чикаго (штат Іллінойс, США).

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