Стрельба в школе Мэриленда: стрелявший ученик умер от полученных ранений

Открывший стрельбу в школе Грейт Миллс в штате Мэриленд (США) подросток скончался в больнице от полученных ранений. Об этом заявил журналистам шериф Тим Кэмерон, сообщает CNN.

"Стрелок был признан умершим", - сказал Кэмерон.

Он подтвердил, что два ученика, пострадавших от действий стрелка, находятся в критическом состоянии. Это девушка и молодой человек.

Напомним, три человека были доставлены в больницы после стрельбы в школе Грейт Миллс американского штата Мэриленд. "Только три человека пострадали в этом инциденте, стрелок и двое пострадавших", - сказал шериф.

Чиновники практически сразу добавили, что инцидент взят под контроль. Около двух часов спустя персонал и учеников эвакуировали из здания. Кроме того, представитель управления шерифа уточнил, что выстрелы раздались рано утром, когда в школе только начинались занятия.

На данный момент школа остается закрытой и уже не возобновит работу во вторник. Остальные школы округа во вторник завершат работу раньше обычного. Полиция по-прежнему рекомендует родителям не приходить к зданию школы.