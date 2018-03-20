Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Стрельба в школе в США: три человека в больнице

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 16:29
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

В американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе

Три человека были доставлены в больницы после стрельбы в школе Грейт Миллс американского штата Мэриленд. Об этом во вторник сообщил шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон, передает BBC.

"Только три человека пострадали в этом инциденте, стрелок и двое пострадавших", — сказал шериф. Пострадавшие госпитализированы в разные больницы.

По словам Кэмерона, стрелок находится в больнице в критическом состоянии.

"Стелявший госпитализирован в критическом состоянии, девушка в критическом состоянии, еще один пострадавший в критическом, но стабильном состоянии", -  сказал он.

Также ранее в управлении заявили, что в школе произошел инцидент, в ходе которого несколько человек получили ранения. Сообщение подтвердило окружное управление средних школ.

Чиновники практически сразу добавили, что инцидент взят под контроль. Около двух часов спустя персонал и учеников эвакуировали из здания.

Кроме того, представитель управления шерифа уточнил, что выстрелы раздались рано утром, когда в школе только начинались занятия.

На данный момент школа остается закрытой и уже не возобновит работу во вторник. Остальные школы округа во вторник завершат работу раньше обычного. Полиция по-прежнему рекомендует родителям не приходить к зданию школы.

Напомним, как сообщалось ранее, в штате Мэриленд (США) в школе округа Сент-Мэри произошла стрельба. Полиция штата Мэриленд расследует стрельбу в средней школе Great Mills High School. На данный момент нет никаких подробностей о человеке, который начал стрельбу не сообщается.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В США произошла стрельба в школе Лидеры биатлонной сборной США Бэйли и Бурк завершили карьеры
Теги: Соединенные Штаты Америки, полиция, школа, Стрельба
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top