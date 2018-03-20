Стрельба в школе в США: три человека в больнице

Три человека были доставлены в больницы после стрельбы в школе Грейт Миллс американского штата Мэриленд. Об этом во вторник сообщил шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон, передает BBC.

"Только три человека пострадали в этом инциденте, стрелок и двое пострадавших", — сказал шериф. Пострадавшие госпитализированы в разные больницы.

По словам Кэмерона, стрелок находится в больнице в критическом состоянии.

"Стелявший госпитализирован в критическом состоянии, девушка в критическом состоянии, еще один пострадавший в критическом, но стабильном состоянии", - сказал он.

Также ранее в управлении заявили, что в школе произошел инцидент, в ходе которого несколько человек получили ранения. Сообщение подтвердило окружное управление средних школ.

Чиновники практически сразу добавили, что инцидент взят под контроль. Около двух часов спустя персонал и учеников эвакуировали из здания.

Кроме того, представитель управления шерифа уточнил, что выстрелы раздались рано утром, когда в школе только начинались занятия.

На данный момент школа остается закрытой и уже не возобновит работу во вторник. Остальные школы округа во вторник завершат работу раньше обычного. Полиция по-прежнему рекомендует родителям не приходить к зданию школы.

Напомним, как сообщалось ранее, в штате Мэриленд (США) в школе округа Сент-Мэри произошла стрельба. Полиция штата Мэриленд расследует стрельбу в средней школе Great Mills High School. На данный момент нет никаких подробностей о человеке, который начал стрельбу не сообщается.