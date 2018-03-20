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Стрілянина в школі Меріленда: учень, який стріляв, помер від отриманих поранень

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 18:34
Фото: поліція США (twitter.com-DSTidbits)
Фото: поліція США (twitter.com-DSTidbits)

Ще два учні перебувають у критичному стані

Учень, який відкрив стрілянину в школі Грейт Міллс у штаті Меріленд (США), помер у лікарні від отриманих поранень. Про це заявив журналістам шериф Тім Кемерон, повідомляє CNN.

"Стрілець був визнаний померлим", - сказав Кемерон.

Він підтвердив, що два учні, які постраждали від дій стрільця, перебувають в критичному стані. Це дівчина і хлопець.

Нагадаємо, три людини були доставлені в лікарні після стрілянини в школі Грейт Міллс американського штату Меріленд. "Тільки три людини постраждали в цьому інциденті, стрілок і двоє постраждалих", - сказав шериф.

Чиновники практично відразу додали, що інцидент взято під контроль. Приблизно через дві години персонал та учнів евакуювали з будівлі. Крім того, представник управління шерифа уточнив, що постріли пролунали рано вранці, коли в школі тільки починалися заняття.

Наразі школа залишається закритою і вже не відновить роботу у вівторок. Інші школи округу у вівторок завершать роботу раніше звичайного. Поліція як і раніше рекомендує батькам не приходити до будівлі школи.

 

 

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Теги: Сполучені Штати Америки, школа, Стрільба
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