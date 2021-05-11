Стрельба в школе в Казани: что известно

Что произошло

В гимназии на улице Джаудата Файзи ученик проник в школу с оружием. Он начал стрелять в учебном заведении.

Находившиеся внутри здания дети получили сигнал укрыться и легли на пол, при этом были слышны стрельба и грохот. Эвакуироваться им помогли сотрудники ОМОН и спасатели.

Жертвы стрельбы в школе

По последним данным российских СМИ, погибли минимум 11 человек, 32 человека пострадали. Сообщается, что двое из погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна.

В то же время, в пресс-службе президента Татарстана сообщили, что в результате стрельбы в школе в Казани погибли 8 человек, 20 пострадали.

"Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса - четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и четверо взрослых находятся в госпитале. Террорист арестован, 19 лет", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: в школе Казани устроили стрельбу (twitter.com/shaikhulud)

В Казани введен режим контртеррористической операции из-за стрельбы в школе, принимаются меры для обеспечения безопасности учащихся.

Кто открыл стрельбу в школе

Стрелявший в 175-й гимназии Ильназ Галявиев учится в этом вузе. Его задержали. Следствие назначит напавшему на школу в Казани психолого-психиатрическую экспертизу.

Предполагаемый пособник стрелка задержан в Казани, это Мухамедшин Рамиль, ему 41 год. Кроме того, задержаны два человека, которые распространяли в WhatsApp вбросы о стрельбе в других школах.

Как сообщается, у устроившего стрельбу в школе в Казани оружие было зарегистрировано официально. Ранее СМИ сообщали, что стрелков было двое, однако в МВД сказали, что он был один.

Однако, полицейские проверяют версию, что у нападавшего было двое сообщников, у преступников было взрывное устройство и автоматическое оружие.

В школах усилили меры безопасности

Глава Башкирии Радий Хабиров 11 мая поручил срочно усилить меры безопасности во всех школах республики после теракта в Казани. Комитет Софеда по образованию и науке на заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани.

Все занятия в школах Казани 12 мая отменены. После стрельбы также окупационные власти Крыма приняли решение усилить пропускной режим в школах.

Реакция Путина

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад ФСБ по ЧП в казанской школе. Он поручил главам Минздрава и Минпросвещения полететь в Казань в связи со стрельбой.

Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

СК возбудил дело о массовом убийстве

Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани, его будет расследовать центральный аппарат.