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Число жертв стрельбы в школе в Казани резко возросло

Новина українською → Казань, Вторник 11 мая 2021 11:00
Число жертв стрельбы в школе в Казани резко возросло Фото: в Казани устроили стрельбу в школе (t me pdmnews)
Автор: Анастасия Рокитна

В школе № 175 в Казани произошла стрельба. Число жертв стрельбы возросло до 11 человек.

Об этом сообщили в экстренных службах, передает издение "Известия".

Ранее сообщалось о 9 погибших в результате стрельбы. По данным издания, двое из погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна.

Кроме того, агентство ТАСС пишет, что 32 человека пострадали в результате стрельбы в школе в Казани, их везут в больницы. Помимо этого, 12 детей и один взрослый госпитализированы.

Как сообщается, в школе было два стрелка. Одного задержали, а второго - ликвидировали. Второй на четвертом этаже удерживал 6-7 человек.

Дети, эвакуированные из школы, в которой произошла стрельба, размещены в детских садах. Им оказывается психологическая помощь, сообщила пресс-служба мэрии города.

Напомним, в результате стрельбы в Чикаго погибла семилетняя девочка.

Отметим, ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.

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