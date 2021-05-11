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В России вооруженные ученики устроили стрельбу в школе. Погибли минимум 9 человек

Новина українською → Казань, Вторник 11 мая 2021 10:31
В России вооруженные ученики устроили стрельбу в школе. Погибли минимум 9 человек Фото: в РФ в школе устроили стрельбу (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Казани (Россия) ученики с оружием проникли в школу и открыли стрельбу. В результате погибли минимум 9 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что два ученика пронесли оружие в школу и начали стрелять. Речь идет о школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи.

К месту происшествия отправили более 20 бригад скорой помощи.

По последним данным, 9 человек погибли, 4 госпитализированы после стрельбы в Казани.

Один из нападавших задержан. Им оказался 17-летний подросток. Еще один может оставаться в здании школи, сообщает ТАСС.

В России вооруженные ученики устроили стрельбу в школе. Погибли минимум 9 человекФото: в Казани устроили стрельбу в школе (t me pdmnews)

В экстренных службах сообщили, что в результате стрельбы также пострадали 10 человек. При нападении на школу №175 в Казани прогремел взрыв, а потом началась стрельба.

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов направился к гимназии №175, где произошла стрельба. После стрельбы в школе во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности.

Напомним, ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.

Ранее в Днепре произошла перестрелка возле школы.

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В России вооруженные ученики устроили стрельбу в школе. Погибли минимум 9 человек
В России вооруженные ученики устроили стрельбу в школе. Погибли минимум 9 человек
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