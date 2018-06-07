Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Стрельба в Николаеве: полиция открыла уголовное производство

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 09:18
Фото: место стрельбы в Николаеве (mk.npu.gov.ua)
Фото: место стрельбы в Николаеве (mk.npu.gov.ua)

Пострадавший отказывается писать заявление

По факту стрельбы в Николаеве на территории местного рынка полиция открыла уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Николаевской области.

Сообщается, что вечером 6 июня около 21:00 на территории рынка "Юлиана" в Центральном районе Николаева между местным жителем и несколькими неизвестными произошел словесный конфликт, который перерос в драку, в ходе которой один из участников применил оружие травматического действия.

В полиции подтвердили, что в результате инцидента 39-летнего мужчину с непроникающими ранениями и телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Правоохранители установили трех причастных к стрельбе и доставили их в отдел полиции. Они и потерпевший отказываются давать какие-либо объяснения об инциденте.

Предварительно по данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины "умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве произошла перестрелка. По данным местных СМИ, нападавший после стрельбы скрылся на автомобиле.

 

Полиция изъяла 950 гранат и 100 кг взрывчатки во время спецмероприятий
Теги публикации: Николаев, полиция, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top