Стрельба в Николаеве: полиция открыла уголовное производство

Пострадавший отказывается писать заявление

По факту стрельбы в Николаеве на территории местного рынка полиция открыла уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Николаевской области.

Сообщается, что вечером 6 июня около 21:00 на территории рынка "Юлиана" в Центральном районе Николаева между местным жителем и несколькими неизвестными произошел словесный конфликт, который перерос в драку, в ходе которой один из участников применил оружие травматического действия.

В полиции подтвердили, что в результате инцидента 39-летнего мужчину с непроникающими ранениями и телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Правоохранители установили трех причастных к стрельбе и доставили их в отдел полиции. Они и потерпевший отказываются давать какие-либо объяснения об инциденте.

Предварительно по данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины "умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве произошла перестрелка. По данным местных СМИ, нападавший после стрельбы скрылся на автомобиле.