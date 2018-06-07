Стрілянина в Миколаєві: поліція відкрила кримінальне провадження

Потерпілий відмовляється писати заяву

За фактом стрілянини у Миколаєві на території місцевого ринку поліція відкрила кримінальне провадження. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що ввечері 6 червня близько 21:00 на території ринку "Юліана" в Центральному районі Миколаєва між місцевим жителем і кількома невідомими стався словесний конфлікт, який переріс у бійку, в ході якої один з учасників застосував зброю травматичної дії.

У поліції підтвердили, що в результаті інциденту 39-річного чоловіка з непроникаючими пораненнями і тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Правоохоронці встановили трьох причетних до стрілянини і доставили до відділу поліції. Вони і потерпілий відмовляються давати будь-які пояснення про інцидент.

Попередньо за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 122 КК України "умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві сталася перестрілка. За даними місцевих ЗМІ, нападник після стрілянини зник на автомобілі.