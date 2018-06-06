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В Николаеве произошла перестрелка, есть пострадавший

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 22:01
Иллюстративное фото (Pixabay)
Иллюстративное фото (Pixabay)

Пострадавший получил 5 огнестрельных ранений

В Николаеве сегодня вечером, 6 июня, произошла перестрелка, в результате стрельбы ранения получил один человек. Об этом сообщает "НикВести".

Сообщается, что перестрелка произошла в районе рынка "Юлиана", пострадавший получил пять огнестрельных ранений, стрелявший скрылся на автомобиле.

Сейчас место происшествия оцеплено полицией, в городе объявлен план "перехват".

Издание Новости-Н, со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что прозвучало несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гнались несколько человек.

По предварительным данным состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

 

Фото (novosti-n.org)

Напомним, 5 июня сообщалось, что полицейские города Черноморск (Одесская область) расследуют стрельбу, в результате которой был ранен депутат горсовета. Предварительно установлено, что происшествие произошло 5 июня 2018 около часа ночи возле дома депутата. 54-летнего мужчину доставили в больницу с травматическими повреждениями бедра. Его жизни ничего не угрожает. 

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Теги публикации: Николаев, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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