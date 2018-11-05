Стрельба в Луцке: полиция заявила о 15 участниках конфликта

Фото: место происшествия (facebook.com/katerina.kurbanova.5)

По данным полиции, во время стрельбы было по 7-8 человек с каждой стороны

По данным полиции, в конфликте со стрельбой в Луцке приняли участие около 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "ВолыньPost".

По данным полиции, стрельба произошла внутри кафе на территории автомойки и, в целом, участие в конфликте приняли около 15 человек - по 7-8 человек с каждой стороны схватки.

"Стрельба была внутри кафе. Данных о том, что кто-то пострадал на улице пока нет", - сообщил начальник следственного управления Александр Климовский.

В полиции также добавили, что правоохранителям о происшествии сообщили не участники стрельбы, а очевидцы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Луцке произошла стрельба на автомойке. В результате происшествия один человек погиб, еще двое получили ранения, сейчас они госпитализированы. Кроме того, по данным местных СМИ, среди пострадавших криминальный авторитет по кличке Аслан.

Добавим, также сообщалось, что в октябре в Дарницком районе Киева посетители кафе открыли стрельбу по охранникам, в результате чего пострадали два человека.