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Рабинович: "За життя" защитит право украинцев смотреть любые телеканалы

Новости » Политика    05.11.2018 - 15:45
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович пообещал рассказать в ЕС о ситуации со свободой слова в Украине

Партия "За життя" не позволит "задушить" свободу слова в Украине. Об этом заявил лидер "За життя", народный депутат Вадим Рабинович в ходе прямого включения из Сената Франции в эфире телеканала "112 Украина".

Отметим, сегодня во французском сенате в Париже проходят специальные слушания по вопросам свободы слова.

"Сегодня в Сенате Франции мы говорим о том, как поднимает голову фашизм, о том, что происходит со свободой слова в Украине. Выступают и руководители телеканалов NewsOne и "112 Украина", выступаю и я. Мы будем говорить о том, что происходит в Украине – подробно расскажем об этом европейцам", – заявил Рабинович.

По словам парламентария, украинская власть закрывает телеканалы из-за того, что на них звучит правда, особенно неудобная для руководства страны в преддверии выборов.

"Нынешняя украинская власть закрывает телеканалы только за то, что на них выступают люди, рассказывающие правду о происходящем в Украине. Партия "За життя" будет делать все для того, чтобы украинцы смотрели любые каналы, чтобы фашизм не смог поднять голову", – пообещал лидер партии "За життя".

Народный депутат также высказал уверенность, что во Франции дадут достойную оценку происходящему со свободой слова в Украине. По его словам, французские сенаторы не исключают возможности ввести санкции против людей, которые препятствуют свободе слова в стране.

"Я предварительно разговаривал со многими сенаторами – и они в шоке! Мы им показали, как избивали наших журналистов, показали статистику. И я услышал от них следующее: если такое будет продолжаться, то возможны даже санкции в отношении тех людей, которые душат свободу слова в Украине", – подытожил Рабинович.

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