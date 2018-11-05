Стрілянина у Луцьку: поліція заявила про 15 учасників конфлікту

Фото: місце події (facebook.com/katerina.kurbanova.5)

За даними поліції, під час стрілянини було по 7-8 людей з кожного боку

За даними поліції, у конфлікті з стріляниною в Луцьку взяли участь близько 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "ВолиньPost".

За даними поліції, стрілянина сталася всередині кафе на території автомийки і, загалом, участь у конфлікті взяли близько 15 осіб - по 7-8 людей з кожного боку сутички.

"Стрілянина була всередині кафе. Даних про те, що хтось постраждав на вулиці наразі немає", - повідомив начальник слідчого управління Олександр Климовський.

У поліції також додали, що правоохоронцям про подію повідомили не учасники стрілянини, а очевидці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Луцьку сталася стрілянина на автомийці. Внаслідок події одна людина загинула, ще двоє отримали поранення, наразі їх госпіталізовано. Крім того, за даними місцевих ЗМІ, серед постраждалих кримінальний авторитет на прізвисько Аслан.

Додамо, також повідомлялося, що у жовтні у Дарницькому районі Києва відвідувачі кафе відкрили стрілянину по охоронцям, в результаті чого постраждали дві людини.