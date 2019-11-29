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Стрельба в Лондоне: полиция не исключает теракта

Новости » В мире     29.11.2019 - 17:55
Стрельба в Лондоне: полиция не исключает теракта
Фото: стрельба в Лондоне (twitter.com adam_cannon)

Во время инцидента пострадали 5 человек

Лондонская полиция не исключает связи с терактом во время инцидента со стрельбой на Лондонском мосту в пятницу, 29 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

В полиции заявили, что рассматривают инцидент как "предполагаемую террористическую атаку".

"На данном этапе обстоятельства, связанные с инцидентом на Лондонском мосту, остаются неясными. Однако в качестве меры предосторожности мы в настоящее время реагируем на этот инцидент так, как будто он связан с терроризмом", - говорится в сообщении.

Стрельба в Лондоне: полиция не исключает теракта

По предварительным данным британских силовиков, в результате нападения на людей пострадали 5 человек. Как утверждают очевидцы, нападавший имел при себе нож.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли силовики и открыли огонь.

Позже стало известно, что полицейским удалось задержать мужчину, который совершил нападение. Его задержали после того, как силовики окружили мост. Тогда стало известно о возможном ранении нескольких человек.

Напомним, в августе в Лондоне возле здания Министерства внутренних дел неизвестный совершил нападение с ножом на человека. После ранения жертва зашла в помещение ведомства попросить о помощи. Злоумышленник был оперативно задержан правоохранителями и взят под стражу.

Как ранее писало РБК-Украина, иракские силы безопасности застрелили 16 протестующих в городе Насирия, а также ввели комендантский час в городе Наджафе после того, как демонстранты сожгли там иранское консульство.

В Лондоне при стрельбе на мосту пострадали 5 человек
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