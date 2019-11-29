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Стрілянина в Лондоні: поліція не виключає теракту

Новини » В світі     29.11.2019 - 17:55
Стрілянина в Лондоні: поліція не виключає теракту
Фото: стрілянина в Лондоні (twitter.com adam_cannon)

Під час інциденту постраждали 5 осіб

Лондонська поліція не виключає зв'язку з терактом під час інциденту зі стріляниною на Лондонському мосту у п'ятницю, 29 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

У поліції заявили, що розглядають інцидент як "можливу терористичну атаку".

"На даному етапі обставини, пов'язані з інцидентом на Лондонському мосту, залишаються неясними. Однак в якості запобіжного заходу ми в даний час реагуємо на цей інцидент так, як ніби він пов'язаний з тероризмом", - йдеться в повідомленні.

Стрілянина в Лондоні: поліція не виключає теракту

За попередніми даними британських силовиків, у результаті нападу на людей постраждали 5 осіб. Як стверджують очевидці, нападник мав при собі ножа.

Раніше повідомлялося, що чоловік з ножем почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули силовики та відкрили вогонь.

Пізніше стало відомо, що поліцейським вдалося затримати чоловіка, який скоїв напад. Його затримали після того, як силовики оточили міст. Тоді стало відомо про можливе поранення декількох осіб.

Нагадаємо, у серпні в Лондоні біля будівлі Міністерства внутрішніх справ невідомий скоїв напад з ножем на людину. Після поранення жертва зайшла в приміщення відомства попросити про допомогу. Зловмисник був оперативно затриманий правоохоронцями, його взято під варту.

Як раніше писало РБК-Украина, іракські сили безпеки застрелили 16 протестувальників в місті Насирія, а також ввела комендантську годину в місті Наджафі після того, як демонстранти спалили там іранське консульство.

У Лондоні при стрілянині на мосту постраждали 5 людей
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