ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Лондоне у здания МВД мужчина получил ножевое ранение

Новости » Происшествия    15.08.2019 - 21:59
В Лондоне у здания МВД мужчина получил ножевое ранение
Иллюстративное фото (twitter.com/emmavolney)

Полиция задержала злоумышленника

В столице Великобритании Лондоне у здания Министерства внутренних дел на мужчину было совершено нападение с ножом, после чего жертва зашла в помещение ведомства попросить о помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.

Экстренные службы прибыли на Маршам-стрит в Вестминстере в четверг днем.

Источники сообщили изданию, что мужчине стали "наносить удар или порезали" лицо на улице возле здания МВД.

Жертва зашла в приемную Министерства внутренних дел в поисках помощи после того, как ее подрезали на улице, добавили они.

После инцидента здание закрыли, а государственным служащим приказали оставаться внутри или быть бдительными, если им нужно выйти.

Полиция задержала злоумышленника. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в крупнейшем городе Австралии Сиднее мужчина с мачете напал на прохожих и ранил как минимум одну женщину. Инцидент произошел 13 августа вблизи отеля CBD около 2 часов дня по местному времени. Мужчина, вооруженный мачете, напал на женщину, нанеся ей несколько ранений.

Кроме того, в июле в США неизвестный с ножом совершил нападение на медицинский центр. В результате нападения несколько человек получили ножевые ранения.

В Канаде произошел взрыв, есть пострадавшие Гибралтар отпустит задержанный иранский танкер
Новости Украины ВеликобританияЛондонпроисшествие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь