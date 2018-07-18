Стрельба в Лас-Вегасе: отель подал в суд на пострадавших и родственников жертв

Владелец отеля заявил, что не несет ответственности за массовое убийство на прошлогоднем концерте в Лас-Вегасе

Компания MGM Resorts, владеющая отелем Mandalay Bay, подала в суд на пострадавших и родственников жертв стрельбы в октябре 2017 года в Лас-Вегасе, когда мужчина из номера отеля обстрелял участников фестиваля. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отметим, что после инцидента к компании подали иски или заявили о намерении это сделать более 2,5 тысячи человек.

Компания же, столкнувшись с угрозой судебных исков из-за стрельбы, назвала более тысячи пострадавших и жертв стрельбы ответчиками в двух собственных судебных процессах.

"Развлекательный гигант не хочет денежных возмещений, но, ссылаясь на федеральный закон, просит суды защищать его от судебных исков, поданных жертвами", - отмечает издание.

В частности, владелец отеля Mandalay Bay заявляет, что не несет ответственности за массовое убийство на прошлогоднем концерте в Лас-Вегасе. Компания ссылается на положения федерального закона от 2002 года, согласно которому ответственность с компании снимается в случаях, "если были приняты антитеррористические меры".

Указано, что на время фестиваля отель нанял охранную компанию, которая имеет лицензию министерства национальной безопасности.

Напомним, Стивен Паддок, который устроил стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 58 человек, собирал свой арсенал оружия течение и тщательно спланировал атаку.

В октябре 2017 года Федеральное бюро расследований США заявило, что не имеет доказательств того, что массовая стрельба в Лас-Вегасе была терроризмом.