Стрілянина у Лас-Вегасі: готель подав до суду на постраждалих та родичів жертв

Власник готелю заявив, що не несе відповідальності за масове вбивство на минулорічному концерті в Лас-Вегасі

Компанія MGM Resorts, яка володіє готелем Mandalay Bay, подала до суду позов на постраждалих та родичів жертв стрілянини у жовтні 2017 року у Лас-Вегасі, коли чоловік з номеру готелю обстріляв учасників фестивалю. Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначимо, що після інциденту до компанії подали позови або заявили про намір це зробити понад 2,5 тисячі людей.

Компанія ж, зіштовхнувшись із загрозою судових позовів через стрілянину, назвала понад тисячу постраждалих та жертв стрілянини відповідачами у двох власних судових процесах.

"Розважальний гігант не прагне грошових відшкодувань, але, посилаючись на федеральний закон, просить суди захищати його від судових позовів, поданих жертвами", - зазначає видання.

Зокрема, власник готелю Mandalay Bay заявляє, що не несе відповідальності за масове вбивство на минулорічному концерті в Лас-Вегасі. Компанія посилається на положення федерального закону від 2002 року, згідно з яким відповідальність із компанії знімається у випадках, "якщо були вжиті антитерористичні заходи".

Вказано, що на час фестивалю готель найняв охоронну компанію, яка має ліцензію міністерства національної безпеки.

Нагадаємо, Стівен Паддок, який влаштував стрілянину в Лас-Вегасі, у результаті якої загинули 58 людей, збирав свій арсенал зброї протягом десятиліть і ретельно спланував атаку.

У жовтні 2017 року Федеральне бюро розслідувань США заявило, що не має доказів того, що масова стрілянина в Лас-Вегасі була тероризмом.