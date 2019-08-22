Стрельба в Кропивницком: в больнице умер второй пострадавший

Второй мужчина, который был ранен в ходе стрельбы в Кропивницком, умер в больнице. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков.

По его словам, убийство произошло около 12:00 в одном из кафе Кропивницкого.

"Наши коллеги сейчас находятся на месте: председатель Совета адвокатов Кировоградской области, председатель КДК Кировоградской области... Из той информации, что нам известно, убийство произошло около 12:00 в одном из кафе, автоматной очередью. Наш коллега погиб на месте. Это Иванов Александр Валентинович", - сообщил Вилков, добавив, что пока мотивы преступника и все обстоятельства выясняют правоохранители и адвокаты.

Он отметил, что убийство адвоката связано с его профессиональной деятельностью.

"Это убийство связано, и мы убеждены в этом, исключительно с его профессиональной деятельностью. Он общался с другим человеком, мы сейчас выясняем, с кем, и этот другой человек тоже была ранен. И насколько нам известно, в больнице мужчина умер", - заявил Вилков.

Напомним, сегодня в Кропивницком возле следственного изолятора расстреляли адвоката. Отмечалось, что неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщали о еще одном пострадавшем. Позже появились первые подробности расстрела адвоката в Кропивницком. Так, погибший - бывший правоохранитель. Мужчину расстреляли из красного ВАЗ-2109 около 11:40 в четверг, 22 августа. Стрелок скрылся с места преступления.

Отметим, в ходе стрельбы в Кропивницком был ранен еще один человек.