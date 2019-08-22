Иллюстративное фото (wikimapia.org)

Погибший - бывший правоохранитель Александр Иванов

Появились первые подробности расстрела адвоката в Кропивницком. Об этом сообщает местное издание "Центральноукраинское бюро новостей".

Указано, что погибший - бывший правоохранитель.

Отмечается, что мужчину расстреляли из красного ВАЗ-2109 около 11:40 сегодня, 22 августа. Стрелок скрылся с места преступления.

Указано, что Иванов ранее работал на руководящих должностях в областном главке, в частности заместителем начальника ГУ ЧП в области по следствию. До этого был начальником Ленинского райотдела в тогда еще Кировограде.

Добавим также, в областном управлении Национальной полиции подтвердили факт преступления.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кропивницком возле следственного изолятора расстреляли адвоката. Отмечалось, что неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщали о еще одном пострадавшем.

Напомним, 18 августа в Чернигове неизвестные возле пешеходного моста расстреляли двух человек, подозреваемых задержали в ходе спецоперации. Так, в полицию обратились местные жители с информацией о стрельбе вблизи пешеходного моста. На месте полицейские обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

Добавим также, в Умани Черкасской области неизвестные лица обстреляли автомобиль, принадлежащий семейной паре преподавателей, которые работают в местном высшем учебном заведении.