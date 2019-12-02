Стрельба в Киеве: правоохранители выясняют обстоятельства конфликта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители разыскивают лиц, причастных к преступлению

В Киеве правоохранители выясняют обстоятельства конфликта стрельбы в одном из кафе, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По информации правоохранителей, в результате инцидента мужчина получил телесные повреждения, ему на месте оказывали медицинскую помощь.

"Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин рассказал, что между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента произвел несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все нападавшие скрылись на иномарке", - говорится в сообщении.

Также сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения лиц, причастных к преступлению и их задержания.

Напомним, в Киеве в понедельник, 2 декабря, произошла стрельба в одном из кафе, в результате которой пострадали несколько человек. Сообщалось, что стрельба произошла в кафе "Баку" на улице Антоновича, 88. Конфликт возник между несколькими иностранцами, которые открыли огонь из травматического оружия. Предварительно, несколько иностранцев в ходе конфликта начали стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько людей. иностранцы - гости из бывших южных республик Советского Союза.

Как сообщало РБК-Украина, 1 декабря в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате стрельбы погиб 3-летний сын депутата.