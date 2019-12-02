Соболеву предоставили охрану, - Крищенко

Фото: Андрей Крищенко (npu.gov.ua)

Ранее полиция обнаружила оружие, из которого стреляли в Соболева

Депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву, на которого было осуществлено покушение на убийство, предоставили охрану. Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, полицейские в настоящее время охраняют депутата.

"Предоставили ему (Соболеву, - ред.) полицейское сопровождение, пока полицейские охраняют", - сообщил Крищенко.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила оружие, из которого было осуществлено покушение на Соболева, в результате которого погиб его трехлетний ребенок. Следователи отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба.

Покушение произошло 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. После стрельбы в Киеве ввели оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором скрылись подозреваемые. Предварительно, они скрылись на Lexus.

Также РБК-Украина писало, что полиция Киева задержала подозреваемых в убийстве сына Соболева. При этом в полиции не сообщают подробностей задержания и имена подозреваемых.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.