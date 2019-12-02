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Стрілянина в Києві: правоохоронці з'ясовують обставини конфлікту

Новини » Надзвичайні події     02.12.2019 - 18:10
Стрілянина в Києві: правоохоронці з'ясовують обставини конфлікту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці розшукують осіб, причетних до злочину

У Києві правоохоронці з'ясовують обставини конфлікту стрілянини в одному з кафе, у результаті якої постраждали декілька осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, внаслідок інциденту чоловік отримав тілесні ушкодження, йому на місці надавали медичну допомогу.

"Начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин розповів, що між декількома невідомими особами та 29-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників інциденту здійснив декілька пострілів у стелю ресторану, а після усі нападники втекли на іномарці", - йдеться у повідомленні.

Також наразі проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та їх затримання.

Нагадаємо, у Києві в понеділок, 2 грудня, сталася стрілянина в одному з кафе, у результаті якої постраждали декілька осіб. Повідомлялося, що стрілянина сталася в кафе "Баку" на вулиці Антоновича, 88. Конфлікт виник між кількома іноземцями, які відкрили вогонь з травматичної зброї. Попередньо, кілька іноземців в ході конфлікту почали стрілянину з травматичної зброї. Постраждали кілька людей. іноземці - гості з колишніх південних республік Радянського Союзу.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 грудня в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській відбулося замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті стрілянини загинув 3-річний син депутата.

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