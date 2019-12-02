В Киеве произошла стрельба в кафе, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Введен оперативный план "Сирена"

В Киеве в понедельник, 2 декабря, произошла стрельба в одном из кафе, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на паблик "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Сообщается, что стрельба произошла в кафе "Баку" на улице Антоновича, 88. Конфликт возник между несколькими иностранцами, которые открыли огонь из травматического оружия.

"Предварительно, несколько иностранцев в ходе конфликта начали стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек. иностранцы - гости из бывших южных республик Советского Союза", - говорится в сообщении.

Стрелявшие скрылись на автомобиле Mitsubishi серого цвета. Введен оперативный план Сирена.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 декабря в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате стрельбы погиб 3-летний сын депутата. Полиция задержала двоих подозреваемых 18 и 19 лет. Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, Соболеву предоставили охрану.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве 30 ноября совершили нападение на отделение "Ощадбанка" на Русановке. Двое грабителей подорвали банкомат и похитили более 230 тысяч гривен. Полиция задержала иностранца и киевлянина по подозрению в ограблении. Прокуратура сообщила мужчинам о подозрении.