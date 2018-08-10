Стрілянина в Канаді: поліція затримала одного з підозрюваних

Поліцейські рекомендують жителям уникати вулиці Бруксанд драйв у Фредеріктоні

Співробітники поліції затримали підозрюваного у вбивстві чотирьох осіб у місті Фредеріктон на сході Канади. Про це повідомляє місцевий відділ поліції у своєму Twitter.

У поліції зазначили, що затриманий "один з підозрюваних".

"На даний момент ми можемо підтвердити, що один з підозрюваних затриманий", - зазначили правоохоронці.

Поліція як і раніше закликає місцевих жителів уникати вулиці Бруксанд драйв, де сталася стрілянина. На місці події працюють співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що щонайменше чотири людини загинули в результаті збройного нападу в Канаді в місті Фредеріктон. Всі подробиці поліція обіцяє надати пізніше.

У канадському Торонто 22 липня сталась стрілянина. За словами очевидців, вони чули від 10 до 20 пострілів. У результаті інциденту загинув 18-річний випускник середньої школи і 10-річна дівчинка. Ще 13 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Того, хто стріляв, ліквідували на місці події.

Терористична організація "Ісламська держава" взяла відповідальність за стрілянину в Торонто. Канадська поліція встановила особу стрільця. Ним виявився якийсь Фейсал Хуссейн. За словами сім'ї Хуссейна, він страждав психічними розладами, зокрема, психозом і депресією.