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Стрельба в калифорнийской школе: названо количество жертв

Новости » В мире     15.11.2019 - 10:18
Стрельба в калифорнийской школе: названо количество жертв
Фото: место происшествия (KTTV-TV)

В результате стрельбы погибли и пострадали подростки

Двое учеников в возрасте 16 и 14 лет были убиты и трое других ранены пдоростком, открывшим огонь в средней школе в городе Санта-Кларита Калифорнии в четверг. Об этом сообщает РБК-Укриаина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, жертвы погибли в результате короткой 16-секундной огнестрельной атаки незадолго до занятий.

Нападение совершил 16-летний подросток в день своего рождения, а затем выстрелил себе в голову. Сейчас он находится в критическом состоянии.

"Подозреваемый стоял во дворе школы, когда он вынул полуавтоматический пистолет калибра 45 мм из своего рюкзака и открыл огонь примерно на 16 секунд. Подозреваемый не имел никакой известной связи с жертвами", - рассказали в местной полиции.

Также сообщалось, что очевидцы описывали напавшего, как азиата в черной одежде.

Ранее РБК-Украина писало, на севере Калифорнии в городе Оринда произошла стрельба на вечеринке в честь Хеллоуина, в результате чего погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.

Кроме того, произошла стрельба во время вечеринки в городе Лонг-Бич. В результате стрельбы пострадали девять человек и еще трое погибли. Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

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