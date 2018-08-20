Стрельба в Харькове: появились подробности инцидента

Новости Происшествия 20.08.2018 - 09:19
Фото: место инцидента в Харькове (hk.npu.gov.ua)
Фото: место инцидента в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Нападавший в Харькове открыл стрельбу из двух пистолетов  

Злоумышленник, который устроил стрельбу в здании городского совета Харькова, стрелял из двух пистолетов. Об этом рассказал пресс-секретарь мэрии Юрий Сидоренко, передает "112 Украина".

По его словам, неизвестный ночью проходил мимо мэрии, достал два пистолета и начал стрелять по зданию. На звук стрельбы выбежали охранники.

"Им показалось, что это петарды, один из них решил выйти посмотреть, кто там взрывает петарды, и получил два пулевых ранения. После этого мужчина зашел в здание, походил по второму этажу, и на выходе его уже встречали два экипажа патрульных", - отметил Сидоренко.

Он также добавил, что раненый охранник находится в очень тяжелом состоянии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 20 августа в Харькове неизвестный устроил стрельбу в мэрии. В результате инцидента пострадали охранник и патрульный, который приехал на вызов. Впоследствии сотрудник полиции умер. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили стрелка, его личность устанавливается.

Позже появилось видео перестрелки в центре Харькова.

 

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Теги:  Харьков,  выборы мэра,  Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС