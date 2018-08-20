Стрельба в центре Харькова: погиб полицейский

Новости Происшествия 20.08.2018 - 03:58
Фото: полиция (РБК-Украина)
Фото: полиция (РБК-Украина)

Неизвестный открыл огонь по полицейским в центре Харькова

В центре Харькова неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из них.  Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харькова.

Сообщается, что патрульные применили табельное оружие и обезвредили стрелка. От полученного ранения патрульный скончался на месте.

Начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех заявил, что патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Сейчас его личность устанавливается. В результате происшествия в больницу с огнестрельными раненими были доставлены охранник горсовета и полицейский.

Однако, несмотря на усилия медиков полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Отмечено, что по факту произошедшего открыто уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охранеобщественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Стрельба в центре Харькова: погиб полицейский
Стрельба в центре Харькова: погиб полицейский
Стрельба в центре Харькова: погиб полицейский
 

Фото: стрельба в Харькове

 
У центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину

У центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину Відео до матеріалу: https://hk.npu.gov.ua/news/vbivstva/u-czentri-xarkova-nevidomij-vchiniv-strilyaninu/

Опубліковано Поліція Харківської області Неділя, 19 серпня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала мужчину, который из пистолета стрелял по окнам жилых домов.

По факту ДТП в Виннице открыто дело В Одессе полиция задержала двух мужчин за нападение на участника Марша равенства
Теги:  Харьков,  Харьков,  полиция,  Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС