Стрельба в центре Харькова: погиб полицейский

Неизвестный открыл огонь по полицейским в центре Харькова

В центре Харькова неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харькова.

Сообщается, что патрульные применили табельное оружие и обезвредили стрелка. От полученного ранения патрульный скончался на месте.

Начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех заявил, что патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Сейчас его личность устанавливается. В результате происшествия в больницу с огнестрельными раненими были доставлены охранник горсовета и полицейский.

Однако, несмотря на усилия медиков полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Отмечено, что по факту произошедшего открыто уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охранеобщественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Фото: стрельба в Харькове

У центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину У центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину Відео до матеріалу: https://hk.npu.gov.ua/news/vbivstva/u-czentri-xarkova-nevidomij-vchiniv-strilyaninu/ Опубліковано Поліція Харківської області Неділя, 19 серпня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала мужчину, который из пистолета стрелял по окнам жилых домов.