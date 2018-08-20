Стрельба в центре Харькова: появилось видео происшествия

Возле горсовета Харькова ночью произошла стрельба

Появилось видео момента стрельбы в Харькове, которая произошла ночью возле горсовета. Видео опубликовало местное издание "Харьков.Live".

Как писало РБК-Украина, неизвестный вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. После прибытия на место происшествия правоохранителей, мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. Позднее, несмотря на усилия медиков, полицейский умер. Второй раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Так, по факту происшествия открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охранеобщественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Харькова неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским. Олег Бех заявил, что патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападающего.