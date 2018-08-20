Стрілянина у Харкові: з'явилися подробиці інциденту

Нападник у Харкові відкрив стрілянину з двох пістолетів

Зловмисник, який влаштував стрілянину в будівлі міської ради Харкова, стріляв з двох пістолетів. Про це розповів прес-секретар мерії Юрій Сидоренко, передає "112 Україна".

За його словами, невідомий вночі проходив повз мерії, дістав два пістолета та почав стріляти по будівлі. На звук стрілянини вибігли охоронці.

"Їм здалося, що це петарди, один з них вирішив вийти подивитися, хто там підриває петарди, і отримав два кульові поранення. Після цього чоловік зайшов у будівлю, походив по другому поверху, і на виході його вже зустрічали два екіпажі патрульних", - зазначив Сидоренко.

Він також додав, що поранений охоронець перебуває у дуже важкому стані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 20 серпня в Харкові невідомий влаштував стрілянину в мерії. В результаті інциденту постраждали охоронець і патрульний, який приїхав на виклик. Згодом співробітник поліції помер. Патрульні застосували табельну зброю і знешкодили стрілка, його особа встановлюється.

Пізніше з'явилося відео перестрілки в центрі Харкова.