Стрельба в Харькове: в полиции назвали версии

Вчера возле горсовета Харькова неизвестный мужчина открыл стрельбу

В полиции назвали версии, по которым которым произошла стрельба возле горсовета Харькова. Об этом сегодня, 20 августа, на брифинге сообщили руководители облуправления Нацполиции сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

Как отмечается, вчера возле горсовета Харькова неизвестный мужчина открыл стрельбу. В результате происшествия погиб полицейский, а также ранения получил один из охранников горсовета.

"Следствие рассматривает несколько версий совершения преступления, в том числе убийство из хулиганских побуждений, на почве личных неприязненных отношений с охранниками учреждения, а также связанное с деятельностью городской власти", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь мэрии Харькова Юрий Сидоренко сообщал, что злоумышленник, который устроил стрельбу в здании городского совета Харькова, стрелял из двух пистолетов.

Также отмечалось, что по факту стрельбы в Харькове открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охранеобщественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.