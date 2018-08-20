Стрілянина у Харкові: у поліції назвали версії

Вчора біля міськради Харкова невідомий чоловік відкрив стрілянину

У поліції назвали версії, з яких сталася стрілянина біля міськради Харкова. Про це сьогодні, 20 серпня, на брифінгу повідомили керівники облуправління Нацполіції, повідомляє у Facebook прес-служба відомства.

Як зазначається, вчора біля міськради Харкова невідомий чоловік відкрив стрілянину. Внаслідок події загинув правоохоронець, а також поранення отримав один з охоронців міськради.

"Слідство розглядає кілька версій вчинення злочину, в тому числі вбивство з хуліганських спонукань, на грунті особистих неприязних відносин із охоронцями установи, а також пов’язане із діяльністю міської влади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-секретар мерії Харкова Юрій Сидоренко повідомляв, що зловмисник, який влаштував стрілянину в будівлі міської ради Харкова, стріляв з двох пістолетів.

Також зазначалось, що за фактом стрілянини у Харкові відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охранеобщественного порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.