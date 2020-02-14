Стрельба в Харькове: полицейского взяли под стражу

Октябрський районный суд Полтавы избрал меру пресечения харьковскому патрульному, который во время погони открыл огонь по автомобилю, ранив человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сообщается, что патрульному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога одному из командиров роты Управление патрульной полиции в Харьковской области, который подозревается в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 13 февраля ночью в селе Хроли Харьковской области экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль Subaru, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Чтобы остановить автомобиль патрульный произвел три выстрела. В результате водитель получил ранения.

В пятницу, 14 февраля, патрульному сообщили о подозрении за превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).